Erstes Gameplay-Material zu No More Heroes III wird von Suda51 verdeckt

Zum Start der heutigen New Game+ Expo hat Gōichi „Suda51“ Suda von Grasshopper Manufacture eine kleine Ansprache gehalten. Im Hintergrund lief dabei das erste Gameplay-Material zum kommenden No More Heroes III, welches aber größtenteils durch Sudas Kopf verdeckt wurde. Ihr seht den Clip weiter unten und dürft selbst entscheiden, wie lustig ihr diese Aktion finden wollt.

Nach zehnjähriger Pause ist der Action-Held Travis Touchdown zurück und muss sich erneut gegen tückische Attentäter behaupten. Diesmal stellt sich der Otaku-Auftragskiller mit seiner Lieblingswaffe, dem Strahlen-Katana, superharten Gegnern aus dem All.

Publisher Marvelous bestätigte bereits einige weitere Fakten, die Fans erfreuen. Lead-Composer ist Nobuaki Kaneko und Robin Atkin Downes repräsentiert erneut Travis Touchdown. Außerdem ist auch der ehemalige Lead-Character-Designer Yusuke Kozaki zurück.

Vielleicht fragt ihr euch auch, wie die Chancen stehen, die ersten beiden Serienteile eventuell auf Nintendo Switch nachzuholen? Immerhin sind Portierungen für Switch ja recht populär. Und die Chance besteht. Laut Suda51 befindet man sich darüber in Gesprächen.

via Gematsu, Bildmaterial: No More Heroes 3, Marvelous / Grasshopper Manufacture