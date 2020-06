Piofiore: Fated Memories erscheint im Herbst dieses Jahres auch im Westen

Das Otome-Visual-Novel Piofiore: Fated Memories soll im Westen, im Herbst dieses Jahres für 49,99 US-Dollar verfügbar werden, wie Aksys Games nun während der New Game Plus Expo bekanntgab. Ursprünglich erschien der Titel im Oktober 2018 für PlayStation Vita in Japan, die Switch-Version folgte dann inklusive zusätzlicher Szenarien im Juli 2019.

Piofiore: Fated Memories entführt uns in die süditalienische Stadt Burlone des frühen 20. Jahrhunderts, kurz nach dem 1. Weltkrieg. Die Stadt wird von drei Organisationen regiert, der sogenannten Burlone-Mafia. Die Heldin Liliana lebte bislang friedvoll in dem Städtchen, wird aber nach einem bestimmten Ereignis von einer der Organisationen aufgenommen. Warum sie ins Visier genommen und gesucht wird, bleibt zunächst ein Rätsel. Da Liliana den Schlüssel zu etwas Größerem trägt, findet sie sich bald in außergewöhnliche Ereignisse verwickelt.

Die Handelsversion von Piofiore: Fated Memories ist sogar schon bei Amazon vorbestellbar*. Achtung: Amazon gibt den 10. September 2020 als Veröffentlichungstermin an, dies wurde allerdings nicht vom Publisher bestätigt. Momentan ist lediglich von einer Veröffentlichung im Herbst dieses Jahres auszugehen.

Seht euch nachfolgend den Trailer von der New Game Plus Expo an:

via Gematsu, Bildmaterial: Piofiore: Fated Memories, Aksys Games