Das feudale Japan wartet: Ghost of Tsushima ist endlich fertiggestellt

Bald hat das Warten endlich ein Ende, denn das Samurai-Action-Adventure Ghost of Tsushima ist laut Publisher Sony und Entwickler Sucker Punch Productions fertiggestellt und bereit zur Pressung. Die sogenannte Gold-Meldung verkündete Sucker Punch kürzlich via Twitter. Ghost of Tsushima soll nach einer kurzfristig erfolgten Verschiebung, welche auf besondere Umstände durch das Corona-Virus (und die Verschiebung von The Last of Us: Part II) zurückzuführen ist, nun am 17. Juli 2020 exklusiv für PlayStation 4 erscheinen.

Feinheiten und Möglichkeiten des Kampfsystems erklärt

Als zusätzliches Schmankerl beschreibt Chris Zimmerman, Co-Founder des Entwicklerstudios Sucker Punch, die Feinheiten des Kampfsystems von Ghost of Tsushima im offiziellen PlayStation Blog. Zimmermann geht dabei speziell auf die Wichtigkeit von Jins Katana ein und wie man während der Entwicklung des Titels versucht habe, die Kämpfe und Animationen dank der modernsten Motion-Capture-Technologie so realitätsgetreu umzusetzen, wie nur möglich.

Bei Ghost of Tsushima gibt es unter anderem die Möglichkeit, auch während den hektischen Kämpfen zwischen verschiedenen Kampftechniken bzw. Haltungen zu wechseln, um sich spontan dem jeweiligen Kampfgeschehen anpassen zu können. Bei Gegnern mit Schild muss z. B. eine andere Kampfhaltung angenommen werden, als bei ungeschützten, um diese effektiv bekämpfen zu können. Die unterschiedlichen Haltungen machen die Kämpfe äußerst dynamisch und geben dem Spieler die größtmögliche Freiheit bei der Bekämpfung der zahlreichen Widersacher.

Auch an eine dynamische Blockmechanik wurde gedacht und so kann Jin die Angriffe seiner Feinde mit einem Druck auf die „L1“-Taste nicht nur regulär blocken, sondern diese mit einem gut getimten Druck auf die „L1“-Taste sogar parieren und einen direkten Gegenangriff gegen den jeweiligen Feind einleiten. Für genügend Tiefgang im Kampfsystem sollte also gesorgt sein.

Die Story von Ghost of Tsushima

Im späten 13. Jahrhundert verwüsteten Krieger des Mongolischen Reichs auf ihrem Feldzug zur Eroberung des Ostens ganze Nationen. Die Insel Tsushima ist alles, was sich noch zwischen dem japanischen Festland und einer riesigen mongolischen Invasionsflotte befindet, die von dem skrupellosen und grausamen General Khotun Khan geleitet wird. Die erste Welle des Mongolenangriffs hinterlässt die Insel in Flammen und der Samurai-Krieger Jin Sakai überlebt als eines der letzten noch existierenden Mitglieder seines Klans. Er ist fest entschlossen, alles zu tun, was nötig ist, um die Bevölkerung um jeden Preis zu schützen und sein Zuhause zurückzuerobern. Er muss seine Traditionen ablegen, die ihn zum Krieger machten, um einen neuen Weg zu gehen – den Weg des Geistes – und einen unkonventionellen Krieg führen, um die Freiheit von Tsushima zurückzuerlangen.

State-of-Play-Gameplay-Video zu Ghost of Tsushima

