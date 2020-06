Cris Tales: Die „Liebeserklärung an klassische JRPGs“ mit neuem Gameplay

Mit einem neuen Gameplay-Video gibt es heute neun Minuten neue Eindrücke aus Cris Tales zu gewinnen, dem „Liebesbrief an klassische JRPGs“. Das klingt vielversprechend. Rundenbasiert, eine Zeitmanipulationskomponente und eine besondere Ästhetik. Cris Tales bietet auf den ersten Blick ganz gute Karten.

Auf eurer Reise mit der frisch erwachten Zeitmagierin Crisbell trefft ihr auf fantastische Begleiter, lernt eine Fantasy-Welt kennen, aber natürlich auch eine böse und mächtige Zeitenkaiserin. Sie gilt es aufzuhalten!

Cris Tales ist eine imposante Indie-Liebeserklärung an klassische JRPGs, die eine neue Perspektive ins Spiel bringt. Wirf einen Blick in die Vergangenheit, handle in der Gegenwart und verfolge die dynamischen Konsequenzen deiner Entscheidungen in der Zukunft – alles auf einem Spielbildschirm!