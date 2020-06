Publisher Imagineer hat Medabots Classics Plus für Nintendo Switch angekündigt. Wer sich mit Medabots auskennt weiß, dass es eine Classic-Sammlung schon mal gab. 2017 veröffentlichte man bereits Medabots Classics für Nintendo 3DS. Medabots Classics Plus ist folgerichtig eine verbesserte Version dieser Sammlung. Neu enthalten sind die GameBoy-Advance-Ableger Medabots Navi, Medabots G sowie Medabots Two: CORE. Die gesamte Liste der Spiele, die enthalten sind, liest sich damit wie folgt:

Medabots (Game Boy, 1997)

Medabots 2 (Game Boy Color, 1999)

Medabots 3 (Game Boy Color, 2000)

Medabots 4 (Game Boy Color, 2001)

Medabots 5: Susutake Mura no Tenkousei (Game Boy Color, 2001)

Neu enthalten: Medabots Navi (Game Boy Advance, 2001)

Neu enthalten: Medabots G (Game Boy Advance, 2002)

Neu enthalten: Medabots Two: CORE (Game Boy Advance, 2003)

Am 12. November 2020 soll Medabots Classics Plus in Japan in einer Kabuto Ver. und einer Kuwagata Ver. erscheinen. Zudem wird es noch eine limitierte Advanced Edition geben, welche beide Versionen beinhaltet und zusätzlich einige Extras wie Soundtracks. Neu ist auch eine „Button Mash Funktion“, mit der Minispiele, welche durch Button Mashing gelöst werden, durch einfaches dauerhaftes Drücken des Buttons absolviert werden können.

Zuletzt gab es für die Reihe einen Smartphone-Ableger. Auf ein neues „Großprojekt“ warten Fans.

via Gematsu, Bildmaterial: Medabots Classics Plus, Imagineer