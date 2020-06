Auf ins kühle Nass: Erstes Sommer-Update für Animal Crossing: New Horizons erscheint am 3. Juli

Nicht nur im echten Leben kündigt sich die heiße Jahreszeit an, auch in Animal Crossing: New Horizons soll bald Sommer-Stimmung aufkommen. Nintendo hat nun nämlich ein neues Video veröffentlicht, das ein kostenfreies Sommer-Update ankündigt und vorstellt. Genau genommen, präsentiert das Video den ersten Teil des Updates, das am 3. Juli veröffentlicht werden soll.

Während das weite Meer bislang nur zum Angeln taugte, können SpielerInnen mit dem Update ins kühle Nass eintauchen und nach neuen Meerestieren Ausschau halten, die dann auch in Eugens Museum ein neues Zuhause finden. Ähnlich schwimmbegeistert zeigt sich auch der neue Besucher Johannes, von dem ihr das eine oder andere DIY-Rezept ergattern könnt.

Während der erste Teil des Sommer-Updates schon ab dem 3. Juli verfügbar werden soll, folgt Vol. 2 schon Anfang August. Seht euch nachfolgend das Video zum ersten, sommerlichen Update an:

Bildmaterial: Animal Crossing: New Horizons, Nintendo