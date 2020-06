Neuer Trailer präsentiert das Setting von Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise

Die Veröffentlichung von Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise rückt mit dem 10. Juli 2020 näher. Nachdem wir zuletzt berichteten, dass Nintendo die Übersichtsseite zum Nachfolger des Mystery-Adventure-Geheimtipps mit zahlreichen neuen Informationen gefüttert hat, folgt nun ein frischer Trailer mit dem Titel „Willkommen in Le Carré!“.

Der Name ist Programm, denn der Trailer präsentiert uns (in gewohnt skurriler Art und Weise) das Setting des Spiels: die kleine Stadt Le Carré im „großartigen“ Staat Louisiana. Dass hier nicht alles so idyllisch ist, wie die sanfte Erzählerstimme es uns weismachen möchte, wissen wir bereits. Der Trailer ruft uns die makaberen Vorkommnisse in Le Carré aber sicherheitshalber auch noch einmal mit kurzen Einschüben ins Gedächtnis. In Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise müssen wir nämlich unter anderem einer bizarren Mordserie im schläfrigen Le Carré nachgehen.

Wir brauchen uns nicht mehr lange zu gedulden, bis wir in Hidetaka »Swery« Suehiros neues Mystery-Abenteuer eintauchen können, denn Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise* erscheint am 10. Juli für Nintendo Switch.

Nachfolgend der neue Trailer zum Spiel:

via Gematsu, Bildmaterial: Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, Rising Star Games, Marvelous / Toybox, White Owls