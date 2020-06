Catherine: Full Body präsentiert sich im neuen »Puzzling Hearts«-Trailer

Lang ist es nicht mehr hin, bis das Puzzle-Abenteuer Catherine: Full Body am 7. Juli für Nintendo Switch veröffentlicht wird. Nun zeigte Atlus im Rahmen der New Game Plus Expo einen neuen Trailer zum Spiel, mit dem Titel »Puzzling Hearts«.

In Catherine: Full Body schlüpfen wir in die Rolle des unentschlossenen Vincent, der seit fünf Jahren mit seiner Partnerin Katherine zusammen ist. Anstatt den nächsten Schritt zu tun und zu heiraten, findet sich Vincent in einer Affäre mit der aufreizenden, blonden Verführerin Catherine wieder. Seine eigene Untreue plagt ihn sehr und so findet er Zuflucht bei der unschuldigen Rin – und macht damit alles nur komplizierter. Als wäre das nicht genug Drama, hat Vincent plötzlich Albträume, in denen er um sein Leben klettern muss … Wird er die Irrungen und Wirrungen der Liebe überleben oder der Verlockungen erliegen?

Solltet ihr noch unentschlossen darüber sein, ob Catherine: Full Body etwas für euch ist, könnt ihr einen Blick in unseren Test zur PS4-Version werfen. Catherine-Fans und die, die es werden wollen, können sich die neue Switch-Fassung auch schon vorbestellen*. Seht euch nachfolgend den Trailer von der New Game Plus Expo an:

via Gematsu, Bildmaterial: Catherine: Full Body, Sega, Atlus / Studio Zero