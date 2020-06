Die sechste Thronanwärterin Melty mischt beim neuen Re:ZERO-Spiel mit

Bei der New Game+ Expo hat der Publisher Spike Chunsoft den ersten Trailer von Re:ZERO – Starting Life in Another World: The Prophecy of the Throne veröffentlicht. Neben ersten Bewegtbildern stellt euch der Trailer außerdem die mysteriöse sechste Thronanwärterin Melty vor.

Wie kürzlich bestätigt, soll der Titel diesen Winter weltweit für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC-Steam erscheinen. Die Veröffentlichung erfolgt mit Day One Edition, Collector’s Edition, englischen Texten sowie englischer und japanischer Sprachausgabe. Als Entwickler tritt Chime Corporation auf.

Subarus neues Leben bleibt spannend

In der Geschichte taucht überraschenderweise ein sechster Kandidat bei der Royal Selection auf, was Emilia dem Verdacht aussetzt, eine Hochstaplerin zu sein. Die Prophezeiung spricht nämlich nur von fünf Kandidaten. Bei der Royal Selection handelt es sich übrigens um die Kür zum neuen Herrscher von Lugunica. Damit sind Subaru und seine Freunde gefordert.

In diesem Titel könnt ihr eine neue Geschichte von Re:ZERO erleben, die von Tappei Nagatsuki, dem Autor der Light Novel, beaufsichtigt wurde. Wie ihr an Melty sehen könnt, erwarten euch ebenso neue Charaktere neben den altbekannten vom originalen Zeichner Shinichirou Otsuka.

Trailer von Re:ZERO

via Gematsu, Bildmaterial: Re:ZERO – Starting Life in Another World: The Prophecy of the Throne, Spike Chunsoft / Chime Corporation