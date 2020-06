In Café Enchante wird euer Lokal zum Treffpunkt für Wesen aus mystischen Welten

Vor einem knappen Jahr berichteten wir darüber, dass das Otome-Visual-Novel Café Enchante 2020 auch im Westen erscheinen soll. Nun grenzte Publisher Aksys Games das Veröffentlichungsdatum etwas ein, denn im Rahmen der New Game Plus Expo wurde der Titel mit einem neuen Trailer präsentiert. Demnach soll Café Enchante für 49,99 US-Dollar im Herbst dieses Jahres für Nintendo Switch im Westen erscheinen.

In Café Enchante folgen wir der jungen Kotone, die das Café ihres Großvaters in Tokyo erbt, welches einige Geheimnisse beherbergt. Das nach außen hin ganz gewöhnlich wirkende Café fungiert nämlich als Treffpunkt für zahlreiche Wesen aus verschiedenen mystischen Welten. So trefft ihr auf den König der Dämonen, humanoide Biester, gefallene Engel und viele mehr.

Solltet auch ihr daran interessiert sein, euer eigenes, mystisches Kaffeehaus zu führen, könnt ihr bereits Café Enchante über Amazon vorbestellen*. Dort wird das Spiel übrigens mit dem konkreten Termin 13. November gelistet. Ob dieser sich bestätigt, bleibt abzuwarten.

Seht euch nachfolgend den Trailer von der New Game Plus Expo an:

via Gematsu, Bildmaterial: Café Enchanté, Aksys Games, Idea Factory / Otomate