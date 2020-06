The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV erscheint am 27. Oktober für PS4

NIS America hat im Rahmen der New Game+ Expo nicht nur einen neuen Trailer zu The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV veröffentlicht, sondern auch den Veröffentlichungstermin konkretisiert. Das neueste Trails-Abenteuer erscheint am 27. Oktober 2020 in Europa für PlayStation 4. Im nächsten Jahr sollen dann noch Versionen für Nintendo Switch und PCs folgen.

In Trails of Cold Steel IV steht das Erebonian Empire am Rande eines großen Krieges. Die Geschichte knüpft an die Ereignisse des dritten Teils an: Die Helden der Class VII stellen sich den Streitkräften des Empires entgegen, um dessen Machtergreifung zu verhindern. Rean Schwarzer, Held des Erebonian Civil War und Ausbilder der Class VII, wird vermisst. Die alten und neuen Schüler der Class VII müssen sich mit weiteren Helden zusammenschließen – die einzige Chance, die totale Zerstörung aufzuhalten.

NIS America und Entwickler Falcom werben mit der „größten Heldenvereinigung“ der Serie. Class VII verbündet sich mit der Crossbell Special Support Section und den Helden von Liberl. Die meisten Charaktere aller Serienteile. Das altbekannte und beliebte Kampfsystem sei verbessert worden. Zwischen den Kämpfen sorgen Minispiele wie Vantage Master, Fischen oder Puzzlespiele, aber auch neue Vergnügungen wie Poker, Blackjack und der Horror Coaster für Abwechslung.

Hierzulande wird die Standardversion in Form der „Frontline Edition“ veröffentlicht*, die als kleinen Bonus neben dem Spiel ein Mini-Artbook, einen digitalen Soundtrack und ein Wendecover bietet. Oben seht ihr stellvertretend die Switch-Variante. Zusätzlich steht die Erebonian Edition im NISA-Online-Store zum Vorbestellen bereit.

Der neue Gameplay-Trailer:

Bildmaterial: Trails of Cold Steel IV, NIS America / Falcom