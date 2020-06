Tales of Arise auf unbestimmte Zeit verschoben

Bandai Namco hat heute eine Verschiebung von Tales of Arise verkünden müssen. Die Veröffentlichung in diesem Jahr für PlayStation 4, Xbox One und PCs kann somit nicht eingehalten werden. Yusuke Tomizawa, der Producer von Tales of Arise, führt aus, dass man wegen COVID-19 zwar in der Entwicklung betroffen war, sich aber gut auf die neue Situation angepasst habe. „Die Entwicklung ist auf einem guten Wege und wir haben uns allen Herausforderungen gestellt“, so Tomizawa. Und weiter:

Allerdings brauchen wir mehr Zeit, um die Qualität und die großartige Erfahrung, die wir uns für unsere Spieler vorgestellt haben, zu erreichen. Deshalb haben wir uns entschlossen, Tales of Arise zu einem späteren Termin als vorgesehen zu veröffentlichen. Wir werden ein neues Veröffentlichungsdatum bekanntgeben, sobald wir weitere Details haben. Die Entschlossenheit unseres Entwicklungsteams ist allerdings ungebrochen. Wir sehen das Licht am Ende des Tunnels – wie den Sonnenaufgang im Bild unten. Wir hoffen, ihr seid dabei, wenn ein neues „Tales of“-Abenteuer das Licht der Welt erblickt.

Weiter bedankt sich Tomizawa für die Geduld und Unterstützung. Das angesprochene Bild ist immerhin schick, aber für Fans sicher ein schwacher Trost.

Bandai Namco zu Tales of Arise

Fordere das Schicksal heraus, an das du gebunden bist! Die Bewohner von Dahna haben ihren planetarischen Nachbarn auf Rena – einen Planeten, den sie deutlich am Himmel sehen können – immer Ehrfurcht entgegengebracht und Rena als ein Land der Gerechten und Göttlichen gesehen. Legenden und Sagen, die seit unzähligen Generationen überliefert wurden, sind zu Tatsachen geworden und verbargen für die Menschen in Dahna eine grausame Realität. Seit 300 Jahren herrscht das Volk von Rena über Dahna, plündert die Ressourcen des Planeten und beraubt seine Bevölkerung ihrer Würde und Freiheit. Unsere Geschichte beginnt mit zwei Personen, die auf verschiedenen Welten geboren wurden und sich danach sehnen, ihr Schicksal zu ändern und eine neue Zukunft zu schaffen. Erlebt das nächste Kapitel der weltberühmten Tales-of-Serie, Tales of Arise, mit einer neuen Besetzung von Charakteren, überarbeiteten Kämpfen und klassischen Tales-of-Gameplay-Mechaniken.

via Bandai Namco, Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco