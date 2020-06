Samurai Shodown: Es wird mittelalterlich mit Warden aus For Honor

SNK kündigte im Rahmen der New Game+ Expo einen neuen DLC-Charakter für Samurai Shodown an. Bereits seit gestern könnt euch mit Warden von Ubisofts For Honor in die Schlacht stürzen. Kosten soll euch der mittelalterliche Held 5,99 Euro als einzelner Erwerb, beziehungsweise 19,99 Euro im zweiten Season Pass. Im zweiten Season Pass sind ansonsten noch Mina Majikina, Sogetsu Kazama und Iroha enthalten.

Samurai Shodown ist für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PCs über den Epic Games Store und Google Stadia erhältlich. Unten könnt ihr euch den offiziellen Trailer zu Warden anschauen.

Charakter-Trailer: Warden

via Gematsu, Bildmaterial: Samurai Shodown, Athlon Games, Deep Silver / SNK