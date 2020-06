Sonntagsfrage – Gaming-Ikonen: Joel vs. Ellie

Seit der vergangenen Woche ist The Last of Us wieder in aller Munde. Mit einer neuen Geschichte rund um Joel und Ellie geht es für die beiden wieder einmal ums Überleben in der postapokalyptischen Welt. Dabei bringt der zweite Part nicht nur die Community zum Nachdenken, sondern beschert Sony bereits jetzt einen großen Erfolg. Neben der guten Geschichte sorgen dafür auch die beiden Protagonisten.

Während im ersten Part Joel noch den größeren spielerischen Teil übernommen hat, ist Ellie der Mittelunkt im zweiten Part. Beide Charaktere brillieren durch ihre Darstellung, Art und ihrem individuellen Auftreten. Während Joel zum Beispiel äußerlich stark und vom Leben gezeichnet ist, spiegelt sein Inneres oft etwas anderes wider.

Ellie hingegen sieht zwar etwas zierlich aus, jedoch sollten Gegner auf der Hut sein. Bereits im ersten Teil zeigt sie als Jugendliche ihren starken Willen. Dadurch kann sie sich aus diversen heiklen Situationen befreien. Im zweiten Part erleben wir wie sich ihre Stärken weiter ausgebaut haben, aber nicht nur das.

Da beide Charaktere gut ausgeschrieben sind und ihres Gleichen in der Videospielbranche suchen, ist es Grund genug für mich, sie in der heutigen Sonntagsfrage gegeneinander antreten zu lassen. Seid ihr eher Team Joel und bevorzugt seine Spielweise, die man vorwiegend im ersten Teil präsentiert bekommt? Oder findet ihr zum Beispiel die charakterliche Entwicklung von Ellie interessanter? Lasst es uns in der heutigen Sonntagsfrage wissen!