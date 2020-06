Ys IX: Monstrum Nox erscheint im nächsten Jahr im Westen

NIS America hat bei der heutigen New Game+ Expo das von Falcom entwickelte Ys IX: Monstrum Nox für den Westen angekündigt. Das Action-RPG soll hierzulande im nächsten Jahr für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC-Steam erscheinen. Es wird neben der originalen japanischen auch eine englische Sprachausgabe geben. Für Nordamerika wurde auch gleich eine Limited Edition für PlayStation 4 und Nintendo Switch angekündigt. In Japan erschien das Spiel im September 2019 für PS4.

Die Gefängnisstadt Balduq

Eine der Hauptstädte in Gllia Eldlingen, einer Provinz des Reiches Romun, die im Nordosten der Halbinsel Esterior liegt. Die Stadt ist als Gefängnisstadt bekannt, weil sich an diesem Ort ein riesiges Gefängnis befindet. Dicke Burgmauern und ein Burggraben umgeben die Zellen und die Überreste der ehemaligen Festung sind heute noch in der Stadt sichtbar.

Balduq ist gleichzeitig ein wichtiger Knotenpunkt für die Transporte in dieser Gegend. Man findet außerdem viele Hotels, Bars und Geschäfte für Reisende und für den Handel. In den letzten Jahren wurden Einrichtungen für die Öffentlichkeit gebaut. Hierzu gehören ein Theater und eine Badeanstalt.

Ohne Adol gehts natürlich nicht

Serien-Held Adol und sein Begleiter Dogi kommen in ebendiesem Balduq an. Allerdings wird Adol sofort festgenommen. Im Gefängnis wird er durch die mysteriöse Aprilis in ein Monsterum verwandelt, was übernatürliche Kräfte bei der Monsterbekämpfung mit sich bringt. Nun gilt es, gemeinsam mit den anderen Monstrum die Gefahren der Schattendimension „Grimwald Nox“ abzuwenden und das Geheimnis um den Monstrum-Fluch aufzuklären.

Im Spiel kann man zwischen insgesamt sechs Monstrum auswählen, jedes davon besitzt eigene Fähigkeiten. So kann man entweder Wände hochlaufen, fliegen oder versteckte Objekte aufspüren. Die weitläufige Stadt will dabei erkundet und beschützt werden, die Bewohner haben zusätzliche Quests auf Lager.

