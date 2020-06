King of Fighters R-2 erscheint im Juli für Nintendo Switch

Der japanische Entwickler und Publisher SNK gab während der New Game+ Expo bekannt, dass die Neo-Geo-Pocket-Color-Umsetzung des 2D-Prüglers King of Fighters R-2 im Juli 2020 für Nintendo Switch zum Preis von 7,99 Euro erscheinen soll. Das Spiel soll ausschließlich im Nintendo eShop als Download erhältlich sein.

Angepasster und mit Multiplayermodus ausgestatteter Retro-Prügler

King of Fighters R-2 erschien ursprünglich im Jahre 1999 für den Handheld Neo Geo Pocket Color. Der Prügler bietet neben 23 spielbaren Kämpfern auch einen „Edit a Fighter“-Modus, in welchem ihr diverse Änderungen und Anpassungen an den vorhandenen Kämpfern vornehmen könnt, um dem Kampfgeschehen noch mehr Tiefgang zu verleihen. Natürlich bietet die Switch-Version von King of Fighters R-2 auch einen Multiplayermodus.

King of Fighters R-2 ist der dritte Teil einer Serie von alten Klassikern für NeoGeo Pocket Color, die SNK für Nintendo Switch umsetzen möchte. SNK Gal’s Fighters wurde bereits veröffentlicht. Ebenfalls bereits angekündigt ist Samurai Shodown! 2. Nach King of Fighters R-2 sollen „mehr Spiele“ folgen.

Der offizielle Trailer zu King of Fighters R-2

via Gematsu, Bildmaterial: King of Fighters R-2, SNK