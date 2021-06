Das war… Kalenderwoche 23/2021

Die E3 geht heute in den zweiten Tag, vorher wollen wir aber kurz auf die bisherigen Highlights zurückblicken. Auch aktuelle Veröffentlichungen und einen Blick auf Japan wollen wir an dieser Stelle nicht vergessen. Zwei Reviews, ein Interview und ein Gewinnspiel runden diesen Artikel ab. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Die E3 2021 wurde gestern offiziell eröffnet, aber schon zuvor gab es einige spannende Veranstaltungen im Dunstkreis der Messe. Geoff Keighleys Summer Game Fest gilt es hier besonders hervorzuheben. Wir präsentieren euch hier die wichtigsten Highlights in alphabetischer Reihenfolge, die kommenden Livestreams und komplette Aufzeichnungen der bisherigen Events findet ihr in unserer Übersicht.

In den letzten Tagen gab auch ein Gerücht zu Scarlet Nexus (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC), wonach das Spiel von Bandai Namco gleich zum Start im Xbox Game Pass erscheinen könnte. Dies wurde inzwischen jedoch dementiert. Jim Ryan, der CEO von Sony PlayStation, kam nochmals auf seine Aussage zu alten Videospielen zurück, welche immer wieder zitiert wird. Er bereut die Aussage mittlerweile und stellt nun klar, wie er es eigentlich gemeint hatte. Ebenfalls für Aufsehen sorgte die Ankündigung von Monark (PS4, PS5, Switch, PC), das Rollenspiel wird von ehemaligen Shin-Megami-Tensei-Machern entwickelt.

Damit kommen wir zu den aktuellen Neuveröffentlichungen. Neben dem Sony-Blockbuster Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) ist nun auch Edge of Eternity (PC) in der Vollversion erhältlich. Ebenfalls veröffentlicht wurden in den letzten Tagen Guilty Gear -Strive- (PS4, PS5, PC) (Link 1, Link 2), Ninja Gaiden: Master Collection (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link), Neptunia ReVerse (PS5) (Link) sowie Chicory: A Colorful Tale (PS4, PS5, PC) (Link). Natürlich gehört auch Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5) in diese Liste. Hier könnt ihr euch einen Grafik-Vergleich anschauen.

Eingeführt wurden wir auch in die Welt von No More Heroes III (Switch). Aus The King of Fighters XV erhielt Luong ihr Vorstellungsvideo und bei Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) gaben sich drei Spin-off-Kämpfer die Ehre. Aus Alex Kidd in Miracle World DX (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) sahen wir die abwechslungsreichen Level und zu Kitaria Fables (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) gab es gleich drei Gameplay-Clips. In Wan Nyan Pet Shop: Kawaii Pet to Fureau Mainichi (Switch) könnt ihr euch um Katzen und Hunde kümmern und auch zu Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon (PS4, Switch) wurde ein neuer Trailer veröffentlicht. Zum Schluss noch eine Kuriosität: Antoine Griezmann ist der Botschafter des Yu-Gi-Oh! Trading Card Game.

Damit kommen wir zu den beiden neuen Reviews von JPGAMES. So haben wir uns Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5) (zum Testbericht) angeschaut. Hier können wir eine klare Empfehlung aussprechen, wer mit Sony bereits in die neue Generation gestartet ist, sollte zugreifen. Wer sich nicht vom hohen Schwierigkeitsgrad abschrecken lässt, kann mit der Ninja Gaiden: Master Collection (PS4, Switch, Xbox One, PC) (zum Testbericht) ein Stück Hack-and-Slay-Geschichte erleben.

Zu Ghosts ‘n Goblins Resurrection (PS4, Switch, Xbox One, PC) konnten wir mit Producer Yoshiaki Hirabayashi ein Interview führen. Dabei ging es um Popularität des Genres, die Zusammenarbeit mit dem Director des Originals, die Schwierigkeitsgrade und natürlich auch eine mögliche Zukunft der Serie.

In einem aktuellen Gewinnspiel könnt ihr euch Guthaben für den Nintendo eShop sichern! Anlass dafür ist die digitale Veröffentlichung von Famicom Detective Club: The Missing Heir und Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind (Switch).

In einer Kolumne haben wir auf ein Jubiläum zurückgeschaut, denn vor zehn Jahren wurde Nintendo Wii U angekündigt. Ja, so lange ist das bereits her! Ein großer Erfolg war die leider Konsole nicht, aber gute Spiele gab es allemal.