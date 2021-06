Der nächste PS5-Blockbuster: Neptunia ReVerse erscheint am Freitag

Jetzt kommen sie so langsam, die PS5-Blockbuster! Neben Ratcher & Clank: Rift Apart erscheint am Freitag nämlich auch Neptunia ReVerse hierzulande für PlayStation 5. Die Veröffentlichung erfolgt physisch, ihr könnt euch die PS5-Fassung bei Amazon bestellen*.

Die Göttinnen sind zurück, erstmals auf PlayStation 5. Es handelt sich bei Neptunia ReVerse um das japanische Go! Go! 5 Jigen Game Neptune: re★Verse. Für den Westen hat man sich wie so oft für einen etwas knackigeren Titel entschieden.

Es handelt sich bei diesem PS5-Abenteuer um die definitive Edition des Serien-Erstlings, basierend auf Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1 Plus, welches im Mai 2018 in Japan für PlayStation 4 erschien. Diese Version ist ihrerseits ein überarbeiteter Port von Hyperdimension Neptunia Re;Birth 1, welches selbst ein Remake von Hyperdimension Neptunia ist.

Schon Re;Birth 1 bekam einen OpenCritic-Durschnitt von starken 75 Punkten. Die Kollegen von RPGSite resümierten zum Remake: „Nie war die Neptunia-Serie stärker“. Falls ihr dachtet, der Eingangssatz sei ironisch gemeint.

Hier der Launchtrailer.



Bildmaterial: Neptunia ReVerse, Idea Factory / Compile Heart, Felistella