Elden Ring hatte beim Summer Game Fest endlich seinen großen Auftritt

Man konnte förmlich spüren, wie gerne Geoff Keighley diesen Trailer gleich zu Beginn der ganzen Welt gezeigt hätte. Und auch, wie stolz er darauf ist, dieses Video für seine Show an Land gezogen zu haben. Das „Grand Finale“ seiner Show war Elden Ring.

Ja, Elden Ring gibt es wirklich. Hier seht ihr den Trailer.

Überraschenderweise präsentierte man uns am Ende des Videos, das allerhand Gameplay zeigt, sogar schon einen konkreten Veröffentlichungstermin. Am 21. Januar 2022 dürft ihr in die neue FromSoftware-Welt eintauchen.

Bildmaterial: Elden Ring, FromSoftware, Bandai Namco