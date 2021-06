Mario & Rabbids: Sparks of Hope – Ubisoft kündigt schon erste Post-Launch-Inhalte an

Die gestrige Ankündigung von Mario & Rabbids: Sparks of Hope war eine sehr sympathische. Creative Director Davide Soliani sieht man an, dass dieses Crossover für ihn eine Herzensangelegenheit ist. Grant Kirkhope ist musikalisch wieder am Start und wer den beiden bei Twitter folgt und ihr inniges Verhältnis kennt, muss einfach entzückt sein.

Aber Mario & Rabbids ist auch ein Ubisoft-Spiel – und das ist wirklich nicht abwertend gemeint. Aber Ubisoft ist natürlich auch bekannt dafür, aus Spielen noch eine ganze Weile nach der Veröffentlichung etwas herauszuholen. Oft bekommt man dabei auch einiges geboten. Der Season-Pass zu Mario & Rabbids: Kingdom Battle war durchaus fair.

Auch zu Mario & Rabbids: Sparks of Hope wird es Post-Launch-Inhalte geben. Wie wir auf der offiziellen Ubi-Store-Seite des Spiels* erfahren, ist Sparks of Hope „nur der Anfang eines kosmischen Abenteuers“. „Weitere Post-Launch-Inhalte werden folgen“, heißt es.

Entwickelt von Ubisoft Milan und Soliani

Entwickelt wird Mario & Rabbids: Sparks of Hope wie der Erstling von Ubisoft Milan unter der Leitung von Creative Director Davide Soliani. Auch Grant Kirkhope ist wieder mit von der Partie. Das Spiel soll Fans genauso überraschen wie der erste Teil. Es gibt viele vertraute Gameplay-Elemente, aber auch neue Mechaniken.

Der gestrige Ankündigungstrailer

Bildmaterial: Mario & Rabbids: Sparks of Hope, Nintendo, Ubisoft