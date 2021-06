Alex Kidd in Miracle World DX präsentiert uns die abwechslungsreichen Level

Publisher Merge Games und Entwickler Jankenteam stellen uns in einem neuen Trailer zu Alex Kidd in Miracle World DX die abwechslungsreichen Level vor. Dies geschieht in Form eines touristischen Reiseführers. Spieler und Spielerinnen können die Reise auf PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs via Steam und den Epic Games Store zudem bereits zwei Tage früher als bisher geplant antreten, nämlich am 22. Juni.

Eine Handelsversion für Konsolen wird es ebenfalls geben, die ihr euch bei Amazon auch schon vorbestellen könnt*. Darüber hinaus gibt es für Sammler auch eine Signature Edition. Zudem verfügt Alex Kidd in Miracle World DX über eine deutsche Sprachfassung.

Ein Remake des Klassikers für Sega Master System

Wie der Name schon verrät, handelt es sich dabei um ein Remake. Das Original erschien einst 1986 für Sega Master System. Das Jump ’n’ Run sollte damals Super Mario herausfordern. Alex Kidd wurde gleich zu Beginn der 90er-Jahre jedoch quasi intern durch Sonic abgelöst. Nun soll also die große Rückkehr folgen.

Neben allen Stages des Originals werden auch neue Spielabschnitte versprochen. Natürlich hat man alle Aspekte modernisiert – Grafik, Gameplay sowie Musik. Allerdings darf auch ein Retro-Modus, durch einen Knopfdruck jederzeit verfügbar, nicht fehlen, neu ist hingegen ein Boss-Rush-Modus.

via Gematsu, Bildmaterial: Alex Kidd in Miracle World DX, Merge Games, Jankenteam