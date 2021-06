Sonntagsfrage: Welches Final Fantasy Spin-Off bräuchte eine Fortsetzung?

Welcher Final-Fantasy-Teil euer Favorit ist, haben wir bereits in einer vergangenen Sonntagsfrage geklärt. Das Ergebnis war mit Final Fantasy VII an der Spitze nicht sonderlich überraschend. Daher warten viele auch sehnsüchtig auf die Fortsetzung des Remakes. Doch besteht Final Fantasy nicht nur aus dem siebten Teil bzw. aus den Hauptspielen, sondern konnte sich im Laufe der Jahrzehnte in unterschiedlichen Genres ausprobieren.

Da gebe es zum einen die kleinen, gelben Vogelreitwesen namens Chocobo, die sich bereits in eigenen Dungeons und auf der Rennpiste unter Beweis stellen konnten. Wer es ein wenig taktischer mochte, holte sich Final Fantasy Tactics und knobelte sich über ein quadratisches Spielfeld. Wer nicht auf klassischen Elemente aus einem JRPG verzichten wollte, kaufte sich Final Fantasy Crystal Chronicles oder World of Final Fantasy.

So richtig viel kann ich leider nicht über die Spin-Offs schreiben, da ich bislang nicht viel mit diesen Titeln in Berührung kam. Bei einigen von euch sieht dies sicherlich anders aus. Daher wollen wir von euch in der heutigen Sonntagsfrage wissen: Welches Final Fantasy Spin-Off bräuchte eine Fortsetzung? In den Kommentaren könnt ihr ebenfalls begründen, warum ihr der Meinung sein, dass eure Auswahl eine Fortsetzung braucht.

