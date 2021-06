Fault – Milestone Two Side: Below erscheint im kommenden September

Publisher Phoenixx und Entwickler Alice in Dissonance haben enthüllt, dass die Visual Novel Fault – Milestone Two Side: Below im September für Nintendo Switch und PC-Steam erscheinen soll. Von der PlayStation-4-Version ist keine Rede mehr, obwohl diese ursprünglich angekündigt war.

Seit letztem Dezember ist der Vorgänger Fault – Milestone Two Side: Above auch für Nintendo Switch erhältlich. Two Side: Above ist bereits seit sechs Jahren für PCs erhältlich, Fault – Milestone One wurde für PS4 und Switch portiert. Unseren Test der Switch-Version findet ihr hier.

Da die Geschichte von Fault – Milestone Two Side: Below direkt an die Vorgänger anknüpft, soll dazu an dieser Stelle nichts verraten werden. Der Entwickler verspricht aber, dass die Grafik und Adventure-Elemente nun noch besser seien. Und es soll wiederum emotional werden.

via Gematsu, Bildmaterial: Fault – Milestone Two Side: Below, Phoenixx / Alice in Dissonance