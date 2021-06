Guilty Gear -Strive- erinnert mit Legacy-Film an die Veröffentlichung in dieser Woche

Seit dieser Woche ist Guilty Gear -Strive- endlich für PlayStation und PCs erhältlich. Eine Veröffentlichung in der ereignisreichen E3-Woche bietet nicht gerade die Chance auf sehr viel Aufmerksamkeit. Dabei hat der neuste Guilty-Gear-Ableger diese ganz offensichtlich verdient. Bei einem OpenCritic-Score von stolzen 85 Punkten steht das Spiel nun!

Guilty Gear -Strive- ist physisch für PlayStation 4 und PS5* erhältlich. Digital gibt es auch weiterhin die Ultimate und Deluxe Edition für die Sony-Plattformen. Die Deluxe Edition enthält den Season Pass sowie eine spezielle Farbe für Sol Badguy und Ky Kiske. Die Ultimate Edition enthält zusätzlich zu den Inhalten der Deluxe Edition einen Soundtrack, ein Artbook und weitere Sonderfarben.

Nach dem Launchtrailer erinnert man mit einem Legacy-Film heute an die Veröffentlichung in dieser Woche. Im Video lernt ihr das Team hinter der Serie kennen.

Der Legacy-Film, von dem der erste Teil heute verfügbar ist, bietet einen Einstieg in die lange Geschichte des Guilty Gear-Franchises und erklärt die Vision und Entwicklung seit dem ersten Spiel, das 1998 veröffentlicht wurde und was es unter den Kampfspielen so einzigartig macht. Der zweite Teil des Videos wird in Kürze erscheinen.