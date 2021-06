Kümmert euch in Wan Nyan Pet Shop: Kawaii Pet to Fureau Mainichi um Hund und Katze

Am 15. Juli erscheint in Japan das Spiel Wan Nyan Pet Shop: Kawaii Pet to Fureau Mainichi von Nippon Columbia. Dabei habt ihr die dankbare Aufgabe, in einer Tierhandlung zu arbeiten. Ihr dürft euch nämlich um süße Hündchen und Kätzchen kümmern.

Natürlich müsst ihr mit den Tieren spielen, jedoch auch Produkte wie Futter und mehr verkaufen. Erreicht ihr die täglichen Ziele bei der Arbeit, schaltet ihr weitere Accessoires frei. Es stehen 20 verschiedene Minispiele und 18 Tiere bereit. Sorgt dafür, dass die Tiere eines Tages ein glückliches Zuhause finden.

Im folgenden Trailer seht ihr einige der Minispiele.

via Gematsu, Bildmaterial: Wan Nyan Pet Shop: Kawaii Pet to Fureau Mainichi, Nippon Columbia