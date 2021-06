Vor 10 Jahren habt ihr darüber nachgedacht, eine Wii U zu kaufen – und es seitdem nie getan

Juni 2011. Heute vor zehn Jahren ist die E3 bereits im Gange. Nintendo präsentiert erstmals die Nintendo Wii U der Öffentlichkeit. Project Café, so hieß sie vorher noch. Ein seltsamer Codename, aber man hatte sich daran gewöhnt. Es dauerte noch ein bisschen länger, sich an den noch etwas seltsameren namen „Wii U“ zu gewöhnen. Ja klar, we and you. Aber hängengeblieben ist nur das Tatütata-Meme.

Das Launch-Line-up ließ nicht darauf schließen, was in den nächsten Jahren das größte Problem der Wii U sein würde. Assassin’s Creed III, FIFA 13, Batman: Arkham City, Darksiders II, Call of Duty: Black Ops II oder Sonic & All-Stars Racing Transformed waren tatsächlich allesamt Launch-Games für die Wii U.

Ubisoft steuerte ZombiU dazu, das bestimmt nicht grandios war, aber ein paar coole Ansätze bot, wie man das Wii U GamePad sinnvoll ins Gameplay einbinden konnte. Allein, es war einfach zu aufwendig. Es war kaum einem Drittentwickler zuzumuten, ein Spiel sinnvoll und spaßbringend an die Wii U anzupassen. Denn dann würde es auf den anderen Plattformen kaum noch Sinn ergeben.

Nur 13 Millionen Geräte weltweit verkauft

Nicht nur, aber auch der fehlende Third-Party-Support sollte in den nächsten Jahren dazu führen, dass man die Wii U heute gemeinhin als Flop bezeichnet. Nur etwa 13 Millionen Geräte wurden weltweit verkauft.

Wahrscheinlich habt ihr schon nach der ersten E3-Präsentation gedacht: „Hmm. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir diese Konsole kaufen werde“. Dieser Gedanke hat sich bis zum Launch im November 2012 wohl kaum ins Positive verwandelt.

Es ist eine Ironie des Schicksals, dass die Wii U trotzdem grandios Videospiel hervorbrachte. Von Mario Kart 8 lebt Nintendo noch heute. Super Smash Bros. war grandios und Donkey Kong Country: Tropical Freeze ebenso. Mit Super Mario 3D World gab es ein tolles 3D-Mario und natürlich dürfen wir auch Pikmin 3 nicht vergessen. Experimentelle First-Party-Games und neue Marken wie Captain Toad und Splatoon kamen dazu.

Richtig. Die gibt’s jetzt (bis auf Xenoblade Chronicles X natürlich) alle auf Nintendo Switch. Das ist auch vollkommen in Ordnung so. Es wäre schade, wenn diese Spiele dem kleinen 13-Millionen-Publikum vorbehalten geblieben wären.

Ich habe vor ein paar Wochen meine Wii U wieder im Wohnzimmer neben der Switch aufgebaut. Einfach mal so, um in ein paar Spiele reinzuspielen. Sie ist verdammt laut. Und wenn ich das GamePad in den Händen halte, habe ich ein seltsames Gefühl. Ich mochte die Wii U wirklich sehr. Klingt, als wäre sie tot. Ist sie nicht.

Wusstet ihr, dass es 70 GameBoy-Advance-Spiele in der Wii U Virtual Console gibt? Darunter Zelda: Minish Cap, Final Fantasy Tactics Advance, Golden Sun, Onimusha Tactics und Advance Wars. Eine kleine Goldgrube. Hoffentlich bleibt Shop noch eine Weile offen. Wusstet ihr, dass ihr EarthBound auf Wii U spielen könnt?

Achja. Und Xenoblade Chronicles X.

