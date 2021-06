Santa Destroy wartet: Neuer Einführungstrailer zu No More Heroes III veröffentlicht

Publisher Marvelous und der Entwickler Grasshopper Manufacture veröffentlichten einen neuen „Introduction“-Trailer zum kommenden Nintendo-Switch-Highlight No More Heroes III. Der Trailer soll euch in erster Linie noch einmal die Kernfeatures des Titels veranschaulichen und euch auf den verrückten Trip durch Santa Destroy einstimmen.

So beschreibt Nintendo den Titel:

Nach zehn Jahren kehrt Travis Touchdown nach Santa Destroy zurück – doch in seiner Abwesenheit hat sich Einiges geändert. Eine riesige künstliche Inselstadt treibt auf dem Meer und hoch am Himmel schwebt ein mysteriöses Flugobjekt. Welchen wahnsinnigen Assassinen wird sich Travis diesmal stellen müssen?!

Es handelt sich übrigens um einen Trailer für den japanischen Markt. Ob das Video für westliche Gefilde wie zuletzt wieder angepasst wird? Mal sehen. No More Heroes III erscheint weltweit am 27. August für Nintendo Switch. Ihr findet Travis Touchdowns neues Abenteuer bereits bei Amazon*.

Der Introduction-Trailer zu No More Heroes III

via Gematsu, Bildmaterial: No More Heroes III, Grasshopper Manufacture / Marvelous