Monark von FuRyu und Lancarse offiziell mit englischer Umsetzung angekündigt

Mittlerweile ist das neue Rollenspiel Monark offiziell angekündigt. Der japanische Publisher FuRyu plant die Veröffentlichung in Japan am 14. Oktober für PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch, eine englische Sprachausgabe soll später als kostenloses Update folgen. Offenbar hat man also bereits einen englischen Vertriebspartner gefunden. Die Entwicklung übernimmt Lancarse, welche unter anderem für Zanki Zero: Last Beginning und Lost Dimension verantwortlich sind.

Dämonen suchen eine Schule heim

Ihr erwacht plötzlich in der Shin Mikado Academy, wobei der Campus durch eine Barriere abgeriegelt ist. In der Schule treiben dämonische Kräfte ihr Unwesen. Zusammen mit vier Teammitgliedern müsst ihr der Sache auf den Grund gehen, wobei man ebenfalls über dämonische Kräfte verfügen kann. Mit den vier Begleitern könnt ihr auch vier verschiedene Wege wählen. Für wen entscheidet ihr euch und wie beeinflusst das euer Schicksal?

Eine wichtige Gameplay-Mechanik ist der Wahnsinn. Ist die entsprechende Leiste voll, greift ihr wahllos Freund und Feind an, bis ihr euch nach einigen Runden selbst zerstört. Es gilt also, die Balance zu halten. Im Kampf kann man bis zu sechs Charaktere befehligen, wobei die Auseinandersetzungen rundenbasiert ablaufen. Im Laufe des Spiels entwickelt ihr zudem eine Affinität zu den sieben Todsünden. Daraus entstehen Dämonen, welche ihr kontrollieren könnt.

Falls euch das alles an Shin Megami Tensei erinnert, dann liegt ihr natürlich richtig. Wichtige Positionen bei der Entwicklung von Monark haben einen Bezug zur bekannten Reihe. Wie das aussieht, zeigt uns der Debüt-Trailer, welcher unter anderem auf die Charaktere und das Gameplay eingeht. Zwei weitere Videos geben Hörproben zur Hintergrundmusik von Tsukasa Masuko sowie dem Theme-Song und Insert-Songs von Kamitsubaki Record.

Bilder

Debüt-Trailer zu Monark

Hintergrundmusik

Theme-Song und Insert-Songs

via Gematsu, Bildmaterial: Monark, FuRyu, Lancarse