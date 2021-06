In The King of Fighters XV erhöht Luong die Kämpferzahl auf 22

Plattformen gab man immer noch nicht bekannt, aber im ersten Quartal 2022 soll die Veröffentlichung erfolgen. Laut Creative Director Eisuke Ogura setzt man auf die Grundtugenden der Serie, möchte aber auch einige neue Elemente hinzufügen. Besonders freut man sich auf Verbesserungen in Sachen Optik und Audio, da sei man bei der Entwicklung des Vorgängers einfach auf Grenzen gestoßen.

Letzte Woche hatte SNK keine neue Charaktervorstellung zu The King of Fighters XV für uns, dafür jedoch die Verschiebung auf das nächste Jahr . Das bedeutet jedoch glücklicherweise nicht, dass nun ganz aus dem Tritt kommt. Heute stellt uns SNK nämlich mit Luong schon die nächste Kämpferin vor. Sie wird von Chika Kino gesprochen.

via Gematsu, Bildmaterial: The King of Fighters XV, SNK Corporation