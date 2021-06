Final Fantasy VII Remake Intergrade: Video zeigt die enormen technischen Verbesserungen auf

Die Experten von Digital Foundry haben sich das Final Fantasy VII Remake Intergrade richtig zur Brust genommen. Dabei geht es in erster Linie natürlich um das Next-Gen-Upgrade und dessen technische Umsetzung.

Klar, ausgelobt ist: Schneller, schöner, besser. Das Next-Gen-Upgrade bietet zwei Spielmodi, je nach Geschmack. Im Grafik-Modus könnt ihr 4K-Auflösung bewundern. Im Leistungs-Modus wird der Fokus auf eine Bildfrequenz von 60 fps gelegt. Neu ist auch ein Fotomodus und Unterstützung von haptischen Dualsense-Features. Ladezeiten werden ebenso optimiert wie Clouds Apartment-Tür.

Wie gut wurde das im Detail realisiert?

Bei Digital Foundry ist man bekanntlich anspruchsvoll – und im vorliegenden Fall sehr zufrieden. Die Ladezeiten wurden enorm verbessert, von teilweise deutlich über 20 Sekunden auf nur etwa 1 Sekunde. Viele Texturen sehen deutlich besser aus, die Beleuchtung ist besser, Schatten sind realistischer.

Spät ladende Texturen gehören der Vergangenheit an. NPCs, die mitten im Lauf plötzlich aus dem Nichts auftauchen? Nicht mehr auf PS5. Und die Framerate ist stabil. Digital Foundry stellt nicht nur die Next-Gen- und Last-Gen-Versionen gegenüber, sondern auch den Grafik- und Performance-Modus von Intergrade.

Habt ihr das Next-Gen-Upgrade schon ausprobiert?

Final Fantasy VII Remake Intergrade* ist jetzt als Handelsversion erhältlich. Das Next-Gen-Upgrade ist für BesitzerInnen des Spiels kostenlos. Den Yuffie-DLC könnt ihr auch separat kaufen.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake Intergrade, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO