Städtebau mal anders: In Terra Nil dreht sich alles um euer Umweltbewusstsein

Entwickler Free Lives (bekannt durch Broforce) hat gemeinsam mit Devolver Digital (bekannt durch viel) den Reverse-City-Builder Terra Nil angekündigt. Was ist denn ein Reverse-City-Builder, werdet ihr fragen?

In Terra Nil geht es in vielerlei Hinsicht um die Wiederherstellung. Während ihr in anderen Städtebau-Simulationen (wohl) nach und nach die Umwelt verschmutzt, geht es in Terra Nil darum, das Ökosystem (von Anfang an) wieder aufzubauen.

Terra Nil stellt Spieler und Spielerinnen vor die Aufgabe, die globale Umwelt zu verjüngen. Die Spielausrichtung mit offenem Ende durchläuft dabei mehrere Stufen der Wiederherstellung, einschließlich der Kultivierung der Artenvielfalt, der Rettung des Klimas und sogar des Recyclings der Gebäude, die benutzt wurden, um überhaupt dorthin zu gelangen. So durchquert man den Planeten und restauriert verschiedene geografische Regionen, jede mit ganz eigenen einzigartigen Herausforderungen und spezifischer Flora und Fauna.

Klingt ein bisschen seltsam, aber der Trailer gibt einen sehr guten Eindruck davon, was ihr zu tun habt. Ihr navigiert über die prozedural generierte Karte und stellt eben das Klima wieder her.

Einen Veröffentlichungstermin gibt es noch nicht. Bisher ist nur der PC als Plattform bekannt. Bei Steam könnt ihr ab dem 16. Juni 2021 im Rahmen des Steam Next-Festivals eine spielbare Demo ausprobieren.

Bildmaterial: Terra Nil, Free Lives, Devolver Digital