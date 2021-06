Der Soundtrack zum Horror-Spiel Martha is Dead wurde unter Wasser aufgenommen

Im Rahmen der E3 2021 dürfen sich Horror-Fans heute einen neuen Trailer zu Martha is Dead gönnen. Der Trailer mit dem Titel „Tale of The White Lady“ dient vor allem dazu, die Story und Atmosphäre des Spiels zu transportieren. Martha is Dead erscheint für PCs, PlayStation 5 und Xbox Series.

Die Story ist in der Toskana des Jahres 1944 angesiedelt. Während des Zweiten Weltkrieges wird dort eine Frauenleiche gefunden. SpielerInnen schlüpfen in die Rolle der Zwillingsschwester, die mit dem Verlust und dem Trauma dieses Erlebnisses umgehen muss. Gleichzeitig will sie die Wahrheit hinter dem Tod ihrer Schwester aufdecken.

Dazu gibt es einige interessante Details zum Soundtrack. Der wurde unter Wasser aufgenommen. Was? Der eindringliche Soundtrack wird mit maßgeschneiderten Instrumenten eingespielt, die von der dänischen Band Between Music tatsächlich unter Wasser gespielt werden. Das klingt verrückt, sieht aber vor allem ziemlich gruselig aus. Passt also zu Martha is Dead. Um einen Eindruck davon zu bekommen, schaut euch das Video unten an.

Martha is Dead soll noch 2021 erscheinen.

Bildmaterial: Martha is Dead, Wired Productions, Studio LKA