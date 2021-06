Chicory: A Colorful Tale lässt euch jetzt in eine farbenfrohe, von Zelda inspirierte Welt eintauchen

Vor wenigen Tagen hat Publisher Finji erst den Veröffentlichungstermin von Chicory: A Colorful Tale bekannt gegeben. Schon seit gestern könnt ihr nämlich auf PlayStation 5, PlayStation 4, PCs und Mac den Pinsel schwingen.

Ursprünglich war Chicory: A Colorful Tale ein Kickstarter-Projekt, das mit 85.000 US-Dollar seinen Zielbetrag um einiges sprengte. Beim Summer Game Fest durfte das Spiel von Entwickler Greg Lobanov nun noch einen großen Auftritt haben.

Seht euch unten den Launchtrailer an. Im PlayStation Blog gibt es auch noch einen neuen Beitrag von Komponistin Lena Raine (Celeste), die euch noch mehr Einblicke zum Spiel gibt. Chicory bietet übrigens deutsche Bildschirmtexte.

An die Pinsel, fertig, los!

Als die talentierte Künstlerin Chicory zusammen mit allen Farben aus der Welt verschwindet, seid ihr die letzte farbverliebte Hoffnung. Dabei spielt ihr einen knuffigen Hund mit einem magischen Pinsel und steht nun vor der Aufgabe, der Welt wieder ihre Farbe zurückzubringen.

Das Spiel soll in Sachen Erkundung und Rätsel an die „The Legend of Zelda“-Reihe erinnern, bringe aber wohl auch Elemente aus „Animal Crossing“ mit an den Tisch. In erster Linie nutzt ihr deshalb den magischen Pinsel, um die Umgebung zu beeinflussen. Neue Fähigkeiten helfen euch bei der Erkundung und ermöglichen es euch, ungeahnte Stellen zu erreichen.

Neben der Hauptgeschichte könnt ihr nicht nur mit zahlreichen Tierfreunden interagieren, sondern auch unzählige Kleidungsstücke und Möbel sammeln. Zuletzt verspricht Publisher Finji noch einen Koop-Modus, in dem ihr euch dann zu zweit auf der Bildschirm-Leinwand verewigt.

Bildmaterial: Chicory: A Colorful Tale, Finji, Greg Lobanov