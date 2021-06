Gewinnspiel: Der Famicom Detective Club ermittelt auf Nintendo Switch

Seit einigen Tagen sind die beiden Mystery-Spiele Famicom Detective Club: The Missing Heir und Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind im Doppelpack für Nintendo Switch hierzulande erhältlich.

Die Originalspiele erschienen ursprünglich 1988 und 1989 in Japan für Famicom, eine Lokalisierung gab es bisher nie. Mit den Umsetzungen für Nintendo Switch bekommen wir vollständig vertonte Zwischensequenzen und modernisierter Grafik für diese Klassiker.

Die beiden Spiele, für die wir in unserem bald zur Verfügung stehenden Test eine Empfehlung aussprechen, sind hierzulande leider nur digital im Nintendo eShop erschienen. Wir verlosen:

1x 60 Euro Guthaben für den eShop.

Damit könnt ihr euch das Mystery-Doppelpack kaufen! Die Teilnahme ist diesmal nur über Twitter möglich. Folgt @jpgames_de und teilt diesen Gewinnspiel-Tweet, um im Lostopf zu laden. Viel Glück! Teilnahmeschluss ist der 15. Juni 2021 um 23 Uhr.

Ein Blick in die Ermittlungsakten

In „The Missing Heir“ spielt ihr einen unter Amnesie leidenden Detektiv, der einen Mordfall rund um die wohlhabende Ayashiro-Familie untersucht. Während ihr japanische Landluft schnuppert, sucht ihr Hinweise und verhört Verdächtige.

„The Girl Who Stands Behind“ dreht sich dann um einen rätselhaften Todesfall an einer japanischen Highschool. Gepaart mit einer spannenden Atmosphäre, gilt es, die Puzzlestücke zusammenzusetzen und die SchülerInnen zu retten. Ist hier etwas Übernatürliches am Werk?

Werbung. Das Guthaben wird von Nintendo zur Verfügung gestellt. Bildmaterial: Famicom Detective Club: The Missing Heir, Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind, Nintendo / Mages, 5pb