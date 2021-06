Death Stranding: Director’s Cut für PlayStation 5 angekündigt

Während des heutigen Kick-off zum Summer Game Fest hat Hideo Kojima in einer kleinen Videobotschaft über sein aktuelles Wirken und Arbeiten in der Corona-Pandemie gesprochen. Aber am Ende dann doch auch noch eine Überraschung für seinen langjährigen Freund Geoff Keighley (und dessen ZuschauerInnen) im Gepäck gehabt.

Mit einem bizarren Trailer voller Anspielungen wurde Death Stranding: Director’s Cut enthüllt. Diese Version soll für PlayStation 5 erscheinen und wird optisch und technisch sicherlich von der neuen Konsole profitieren. In welcher Form genau, das wird sich in den nächsten Tagen herausstellen.

Mehr Details gab es nämlich erstmal nicht.

Bildmaterial: Summer Game Fest, Geoff Keighley, Hideo Kojima