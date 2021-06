Der handgezeichnete Side-Scroller Greak: Memories of Azur erscheint im August

Falls ihr nicht genug von Side-Scrolling-Adventures im Metroidvania-Stil bekommen könnt, die mit handgezeichneten Animationen auftrumpfen, dann solltet ihr euch Greak: Memories of Azur vielleicht näher anschauen.

Das Spiel hatte gestern nach langer Zeit beim Summer Game Fest mal wieder einen Auftritt und es gibt einige Neuigkeiten. Zu der geplanten Veröffentlichung für PCs und Nintendo Switch sind nun auch PlayStation 5, Xbox Series dazugekommen. Außerdem plant Publisher Team17 auch eine physische Veröffentlichung.

Mit dem 17. August gibt es dafür nun auch einen Termin.

Im Singleplayer-Spiel übernehmt ihr die Rolle des Geschwister-Trios Greak, Adara und Raydel. Jedes Level im Spiel ist so designt, dass ihr die individuellen Fähigkeiten jedes Charakters nutzen müsst. Greak ist der Jüngste im Bunde und kann sich aufgrund seiner Größe beispielsweise in kleine Räume quetschen, während Adara ihre Levitationsfähigkeiten nutzen kann. Der große Bruder Raydel ist ein großartiger Kämpfer und kann mit seinem Hakenwurf unwegsames Gelände hinter sich lassen.

Drei auf einen Streich

Die Story dreht sich um Familie, das Zuhause und die Zusammenkunft in schwierigen Zeiten. Zusammen muss das Geschwister-Trio der Invasion der Urlags entkommen, welche die Länder von Azur erobern wollen. So müssen sie als Team die verloren gegangenen Bauteile eines Luftschiffes in der vernetzten Welt suchen und zusammenfügen.

Dabei müsst ihr Rätsel lösen, aber euch auch durch eine Vielzahl an Gegnern schlagen. Nebenbei müsst ihr auch noch die Courines aus den Fängen der Urlags befreien. Begleitet wird euer Vorhaben von einem atmosphärischen Soundtrack, der nur dafür gemacht zu sein scheint, ein einzigartiges Abenteuer zu erleben.

Bildmaterial: Greak: Memories of Azur, Team17, Bromio, Navegante Entertainment