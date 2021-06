Metal Slug Tactics lässt Metal Slug als Taktik-RPG wiederauferstehen

Metal Slug ist zurück und diesmal ist es nicht „nur“ ein Mobile-Game. SNK hat das Taktik-RPG Metal Slug Tactics beim Summer Game Fest 2021 angekündigt. Und man hat sich die wohl bestmöglichen Experten für die Wiederbelebung an Land gezogen. Das Spiel entsteht bei Dotemu.

Dotemu hat mit Windjammers 2 und besonders Streets of Rage 4 bereits gezeigt, wie man alte Franchises wieder auf die große Bühne holt und gleichzeitig den Wurzeln treu bleibt. Nun also Metal Slug Tactics.

Der erste Trailer ist eine Mischung aus Anime-Sequenzen und Gameplay, also durchaus schon aufschlussreich. Einen Termin gibt es aber noch nicht und als Plattform steht bisher auch nur PC-Steam fest.

Donald Morden ist zurück! Nachdem er sich lange Zeit in einem Land versteckt hatte, das gegen das World Government opponiert, inszenierte er einen Staatsstreich und ist nun endlich bereit, sich mit der Armee, die er über Jahre aufgebaut hat, an der Welt zu rächen. Die Peregrine Falcons müssen alles geben, um die feindlichen Linien zu durchbrechen und Morden auszuschalten, bevor wir noch mehr in den Krieg hineingezogen werden!