Gaming-Sommer 2021: Der Samstag steht im Zeichen von Indie Live Expo und Guerrilla Collective

Rund um die digitale E3 2021 ist im Juni so einiges los! Damit ihr auch in diesem Jahr den Überblick nicht verliert und nichts verpasst, bieten wir euch wiederum eine Liste mit allen Events und Livestreams – ständig aktualisiert!

Am Samstag erwartet uns ein Indie-Feuerwerk in zwei Teilen. Bereits um 11:00 Uhr geht die Indie Live Expo 2021 auf Sendung. Neben Premieren und vertieften Einblicken in ausgewählte Indies, gibt es auch wieder die schnellen Indie-Wellen, welche die beiden Hosts Atsugiri Jason und J-mon bestimmt wieder an ihre Grenzen bringen werden. Auch mit dabei ist ein vertiefter Einblick zu tschechischen Indie-Entwicklern und eine musikalische Darbietung von Dainashi & Shamio. Die letzte Austragung dauerte etwas über fünf Stunden, das Programm verspricht somit eine sehr breite Mischung.

Um 17:00 Uhr geht es bereits bunt weiter. Mit Guerrilla Collective warten über 80 Spiele an zwei Tagen von diversen Publishern. Auch hier liegt der Fokus auf kleineren Titeln im Indie-Bereich. Hier gibt es eine kurze Vorschau.

5. Juni, 11:00 Uhr – Indie Live Expo 2021 (Twitch)

5. Juni, 17:00 Uhr – Guerrilla Collective 2: Tag 1 (Twitch)

Der Gaming-Sommer im Überblick

Archiv

Bildmaterial: Indie Live Expo