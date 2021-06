Devolver Digital: Alle „Premium Purchases“ der verrückten E3-Show auf einen Blick

Die E3-Show von Devolver Digital hat einmal mehr gehalten, was sie versprach. Auf die bisherigen Events ist man sichtlich stolz, gab es doch zu Beginn der Showcase nochmal einen gut verpackten Zusammenschnitt. Diesmal jedoch wollte Devolver nicht nur „anders“ sein, sondern Geld verdienen.

Man ist eben angekommen! Premium Purchaes und der neue, geldbringende MaxPass+ (Plus) waren das große Thema. Der MaxPass+ ist kostenlos und treibt das devolver-exklusive Geschäftsmodell „Monetization as a Service“ auf den vorläufigen Höhepunkt. Enthalten sind nämlich einfach alle Devolver-Games als Premium Purchases. Ihr bekommt einfach alle Devolver-Games zum vollen Preis. Der MaxPass+ ist sehr gut. Konsumiert jetzt.

Aber es ging natürlich auch wieder um viele, bunte Videospiele.

Die Show eröffnete ein neuer Trailer zu Shadow Warrior 3, den wir euch bereits präsentierten. Der Schwarz-Weiß-Side-Scroller Trek to Yumi dürfte ebenfalls für Aufsehen gesorgt haben. Demon Throttle, das man nur physisch bekommt, habt ihr wahrscheinlich schon vorbestellt. Und was gab es noch? Wir zitieren nachfolgend aus der Pressemeldung.

Wizard with a Gun – erscheint 2022 für PCs und Konsolen

„Wizard with a Gun ist ein kooperatives Sandbox-Survival-Spiel in einer magischen Wildnis voller gefährlicher Kreaturen und arkaner Geheimnisse. Begebt euch alleine, oder gemeinsam, auf eine Reise ins Unbekannte, das gefüllt ist mit zauberhaften Gegenständen die gesammelt, hergestellt und ausgerüstet werden wollen. Entwerft Waffen, Geschosse und Mobiliar für euren Zauberturm und gebt stets acht, mit eurer Magie nicht aus Versehen alles zu verbrennen.“

Inscryption – erscheint 2021 für PCs

„Von dem Team hinter Pony Island und The Hex kommt eine sinnesvernebelnde Liebeserklärung an Videospiele. Inscryption ist eine tintengeschwärzte, kartenbasierte Odysee die Deckbuilding-Roguelike-Gameplay und Escape-Room-artige Rätsel mit Psycho-Horror zu einem blutig-leckeren Smoothie vermischt. Inscryption erscheint noch dieses Jahr für den PC.“

Devolver Tumble Time – erscheint 2021 für Mobilgeräte

„Devolver Tumble Time ist die ultimative Zukunft von physik-basiertem Puzzle-Gameplay, eleganter Monetarisierung und strategischer Markenintegration, die 2021 für mobile Endgeräte erscheint. Kombiniert Charaktere aus euren liebsten “Devolver Digital”-Titeln und holt euch richtig viele Punkte, wenn ihr die unglaublich süßen Köpfe vom Spielfeld befördert.

Gebt euch dem Hype hin und schaltet die Spezialfähigkeit jedes Charakters frei um große Brocken freizuräumen, Power-Ups zu verdienen und chaotische Kettenreaktionen zu entfesseln. Und schaut euch dann noch ein paar unterhaltsame Werbeclips an, denn nichts ist je wirklich umsonst.“

Death’s Door – erscheint am 20. Juli für PCs und Xbox

„Death’s Door wirft am 20. Juli auf Xbox Series S/X, Xbox One und PC Spielerinnen und Spieler in eine skurrile und kuriose Welt, in der Krähen für das Sammeln der Seelen der Toten zuständig sind. Sense und Stempeluhr können auf Dauer ganz schön eintönig werden, aber es ist ein ehrlicher Brotkrumenerwerb für eine Krähe.

Der Job wird jedoch quicklebendig, als eine den Krähen zugewiesene Seele gestohlen wird und ihr einen verzweifelten Dieb in ein Reich verfolgen müsst, das vom Tod bislang unberührt geblieben ist – wo Kreaturen weit über ihr Verfallsdatum hinaus gedeihen und vor Gier und Macht schier überquellen.“

Phantom Abyss – erscheint am 22. Juni für PCs

„Das am 22. Juni im Steam Early Access erscheinende Phantom Abyss ist ein asynchrones Massive-Multiplayer-Spiel, das Spielerinnen und Spieler in prozedural generierte Tempel wirft und sie damit beauftragt, heilige Relikte aus den tiefen Kammern zu bergen.

Rasante Tempelstürmerinnen und -stürmer müssen auf sich verzweigenden Pfaden unzähligen versteckten Fallen ausweichen, über bodenlose Abgründe springen und beeindruckenden Wachen entfliehen bis eines der Relikte gefunden wurde oder die todbringenden Hindernisse sie überwältigt haben. Seid gewarnt, ihr bekommt stets nur einen Versuch pro Tempel, solltet ihr versagen, oder euch mit einem kleineren Relikt zufriedengeben, werdet ihr diesen Tempel nie wieder erblicken…“

