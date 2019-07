Das war… Kalenderwoche 27/2019

Ein mögliches Ni no Kuni 3, Sonys Blick auf die Konkurrenz für die nächste Konsolengeneration, eine Erweiterung für Fire Emblem: Three Houses und vor allem sehr viele Neuankündigungen brachten uns die letzten Tage! Neben weiteren Videos der Woche, einem Review und vier Anspielberichten haben wir noch die Neuerscheinungen im Juli 2019 und die heutige Sonntagsfrage für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

In einem Interview hat Akihiro Hino, der Präsident des japanischen Studios Level-5, im Hinblick auf den kommenden Film und das Remaster des Erstlings bereits von einem Ni no Kuni 3 gesprochen. Auf die offizielle Ankündigung müssen wir aber noch ein bisschen warten.

Wo sieht Sony die Hauptkonkurrenz für die kommende Konsolengeneration? Nintendo sieht man hier nicht im Fokus wegen der unterschiedlichen Zielgruppen. Genau im Blick behalten will man jedoch Microsoft oder Google. Die Zusammenarbeit suchen will man zudem mit großen Publishern und Exklusivtitel entwickeln. An Indie-Entwicklern ist man hingegen nicht so stark interessiert. Kleine Randnotiz: Sony hat kurzfristig die Juli-Spiele für PlayStation Plus angepasst.

Ende des Monats wird Fire Emblem: Three Houses (Switch) veröffentlicht und Fans dürfen auch danach mit weiteren Inhalten rechnen. Nintendo hat nämlich einen Erweiterungspass zum neusten Fire-Emblem-Ableger angekündigt, unter vorigem Link findet ihr zudem den längeren japanischen Übersichtstrailer und mehrere kürzere TV-Spots. Auch die Vorstellung eines der Häuser könnt ihr euch ansehen.

Es folgt nun die recht umfangreiche Liste der Neuankündigungen. So erhalten bekannte Marken neue Ableger in der Form von One Piece: Pirate Warriors 4 (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link), Death end re;Quest 2 (PS4) (Link) sowie Hatsune Miku: Project Diva Mega39’s (Switch) (Link). Zusätzlich erwartet uns ein Remake mit Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Switch) (Link) und die Sammlung Digimon Story: Cyber Sleuth Complete Edition (Switch, PC) (Link) bestehend aus Digimon Story: Cyber Sleuth und Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory. Für den japanischen Markt hat Square Enix außerdem Imperial SaGa Eclipse (PC, Mobil) enthüllt.

Des Weiteren wurden neu einige Lokalisierungen angekündigt. So werden es Yo-kai Watch 4 (Switch) (Link), Robotics;Notes Elite (PS4, Switch, PC) sowie Robotics;Notes DaSH (Link), Langrisser I & II (PS4, Switch, PC) (Link), Conception Plus: Maidens of the Twelve Stars (PS4, PC) (Link) und Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 (PS4) (Link) allesamt in den Westen schaffen. Weitere Premieren erreichten uns mit den ersten Videos zu Blue Protocol (PC) (Link), Onechanbara Origin (PS4) (Link) und River City Girls (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link). Den Eröffnungsfilm gibt es aus Shantae 5 (PS4, Switch, Xbox One, PC, Mobil) (Link) und zu den jeweiligen Veröffentlichungen gibt es je den Launchtrailer zu Attack on Titan 2: Final Battle (PS4, Switch, Xbox One, PC) (Link) und Sea of Solitude (PS4, Xbox One, PC) (Link). Das Intro und ein Blick hinter die Kulissen wurden zu Code Vein (PS4, Xbox One, PC) gezeigt.

Mehrere der spielbaren Charaktere waren in einem Trailer zum ebenfalls erst kürzlich angekündigten One Punch Man: A Hero Nobody Knows (PS4, Xbox One, PC) zu sehen. Durch ein Missgeschick veröffentlicht wurde erstes Gameplay-Material aus Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (PS4, Switch, PC) und auf die nahende Veröffentlichung von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (PS4) aufmerksam macht ein neuer Gameplay-Trailer. Der neue Mehrspielermodus präsentiert wurde uns aus Dragon Quest Builders 2 (PS4, Switch), der nächste Charakter zeigte sich aus Persona 5 Royal (PS4), ein bekannter Widersacher mischt in der Erweiterung Monster Hunter World: Iceborne (PS4, Xbox One, PC) mit und auf den Start der Shadowbringers-Erweiterung von Final Fantasy XIV (PS4, PC) aufmerksam machte eine Reihe von TV-Spots in Japan.

Utawarerumono: Lost Flag, der neuste Ableger der Reihe, wird für Smartphones entwickelt, aber auch weitere Konsolentitel sind geplant. Die Charaktere standen im Mittelpunkt bei den beiden Spielen AI: The Somnium Files (PS4, Switch, PC) (Link) sowie Kill la Kill: IF (PS4, Switch, PC) (Link). Etwa drei Minuten ansehen könnt ihr euch aus Azur Lane: Crosswave (PS4), mit dem 6. August datiert wurde Metal Wolf Chaos XD (PS4, Xbox One, PC) und den Mehrspielermodus ansehen könnt ihr euch aus Dr. Mario World (Mobil).

Auf Nintendo Switch portiert wird die Otome-Visual-Novel Star-Crossed Myth. Weitere Switch-Umsetzungen wurden ebenfalls präsentiert, so gibt es den ersten Switch-Trailer zu Raiden V: Director’s Cut, einen Kampf-Trailer zu God Eater 3 und Gameplay-Material aus dem Indie-Horror-Titel Shadow Corridor. Aus Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition (Switch) wurde der kommende DLC „Voice Drama“ mit einem Video präsentiert. Nächste Woche erscheint auch zu One Piece World Seeker (PS4, Xbox One, PC) ein kostenpflichtiger Zusatzinhalt, aus Jump Force (PS4, Xbox One, PC) erhielt der nächste DLC-Kämpfer sein Charaktervideo und für Mario Tennis Aces (Switch) ist im Juli erneut ein weiterer Spieler fällig.

Damit kommen wir zum Review und den aktuellen Anspielberichten von JPGAMES. Getestet haben wir mit Dragon Star Varnir (PS4) (zum Testbericht) eine tragische Geschichte rund um Hexen und Drachen. Man bekommt damit solide JRPG-Kost geboten, hier und da fehlt es jedoch noch an der richtigen Inszenierung. Vier weitere Vorschauen sind noch zum Post-E3-Event von Nintendo entstanden, den ersten Teil davon haben wir euch bereits vor Wochenfrist vorgestellt. Neu hinzu kamen nun noch unsere Eindrücke zu The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Switch) (zum Bericht), Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020 (Switch) (zum Bericht), Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order (Switch) (zum Bericht) und New Super Lucky’s Tale (Switch) (zum Bericht).

Der Monat Juli ist nicht bekannt dafür, der wichtigste im Gaming-Jahr zu sein. Dennoch sind in unseren Neuerscheinungen im Juli 2019 einige Highlights zum Sommer zu finden.

In unserer heutigen Sonntagsfrage geht es um ein Thema, welches regelmäßig für einen gewissen Ärger sorgt: PlayStation Plus. Abseits der Preisdebatte und dem aktuellen Spiele-Line-up wollen wir von euch wissen, ob ihr die gebotenen Spiele auch wirklich nutzt. Oder habt ihr gar kein Abo? Lasst es uns wissen!