Neuer Trailer zu Fire Emblem: Three Houses präsentiert euch das Haus der Schwarzen Adler

Auf der offiziellen Youtube-Seite hat Nintendo ein neues Video zu Fire Emblem: Three Houses veröffentlicht. In diesem wird das Haus der Schwarzen Adler genauer vorgestellt. Nintendo selbst liefert ebenfalls eine kurze Beschreibung zum Haus:

Geführt von Edelgard repräsentieren die Schwarzen Adler das Adrestianische Kaiserreich, eine der führenden Kräfte in der südlichen Hälfte von Fódlan. Dieses große Gebiet besteht aus Adeligen und Magie-Benutzern aus dem Garreg Mach-Kloster, die sich um etwas zu lernen an dich wenden.

Fire Emblem: Three Houses erscheint bereits am 26. Juli für Nintendo Switch und lässt somit nicht mehr lange auf sich warten.

Der Trailer zu den Schwarzen Adlern

