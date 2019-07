Code Vein: Neue „Behind The Scenes“-Videos stellen unter anderem das Partner-System vor

By

Bildmaterial: Code Vein, Bandai Namco

In der Videoreihe „Code Vein – Behind The Scenes“ sprechen einige Entwickler über bestimmte Features aus dem Spiel. Im aktuellen zweiten Teil dreht sich alles um eure Partner, die euch auf eurem Abenteuer begleiten. Sie können bis zu einem gewissen Punkt selbstständig agieren und helfen euch unter anderem bei Kämpfen. Auch den ersten Teil der Videoreihe liefern wir euch noch nach.

Code Vein erscheint für PCs, PS4 und Xbox One am 27. September. Für weitere Informationen zum Spiel empfehlen wir unseren Anspielbericht und das dazugehörige Interview mit dem Produzenten des Spieles, Keita Iizuka.