Robotics;Notes Elite erscheint 2020 im Westen, Robotics;Notes DaSH folgt später ebenfalls

Ursprünglich erschien Robotics;Notes 2012 in Japan für Xbox 360 und PlayStation 3. Der erweiterte und optimierte Ableger Robotics;Notes Elite, der eine Zeit lang PlayStation-Vita-exklusiv war, erschien im letzten Jahr in Japan auch für Nintendo Switch. Auch Robotics;Notes DaSH gelangte in den japanischen Handel, zudem wurde ein Doppelpack veröffentlicht, das die beiden Titel enthält.

Nun gibt es auch für die westlichen Gefilden durch Publisher Spike Chunsoft erfreuliche Nachrichten: Demnach soll Robotics;Notes Elite im kommenden Jahr in Nordamerika und Europa für PCs, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen. Enthalten sein werden englische Texte mit japanischem Voiceover.

Auch Robotics;Notes DaSH wird es in den westlichen Handel schaffen, allerdings zu einem späteren Zeitpunkt. Die Plattformen, auf denen der Titel erscheinen soll, wurden bislang nicht bekanntgegeben.

Werdet Mitglied im Roboter-Club

Dank der wachsenden Beliebtheit des PhoneDroids, einem Gerät mit Augmented-Reality-Feature, hat das Zeitalter der fortgeschrittenen Technologie auch Tanegashima erreicht. Auf dieser Insel ist der Central Tanegashima High’s Robot Research Club dabei, sich aufzulösen.

Eines der beiden verbleibenden Mitglieder, Kaito Yashio, hat sich dem Spielen von Roboter-Kampf-Games verschrieben, während Club-Leiterin Akiho Senomiya versucht, einen gigantischen Roboter zu erbauen.

Eines Tages entdeckt Kaito einen mysteriösen A.R.-„Kimijima“-Report. Enthalten sind hierhin Instruktionen zu verschiedenen Plätzen auf der Insel, mit der Warnung, dass die ganze Welt in eine Verschwörung verwickelt ist.

