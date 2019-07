One Punch Man: A Hero Nobody Knows präsentiert erste spielbare Charaktere im Trailer

Bildmaterial: One Punch Man: A Hero Nobody Knows, Bandai Namco / Spike Chunsoft

Vergangene Woche wurde das Beat’em Up One Punch Man: A Hero Nobody Knows seitens Bandai Namco angekündigt. Nun haben die Verantwortlichen auf der Anime Expo 2019 weitere Details zum Titel verraten. Unter anderem zeigte der Publisher in einem „Play Anime“-Panel einen ersten Charakter-Trailer, der Vaccine Man, Mosquito Girl, Carnage Kabuto, und Deep Sea King als spielbare Charaktere enthüllt.

In One Punch Man: A Hero Nobody Knows erwarten euch 3-vs-3-Kämpfe, in denen Spieler ein Team aus ihren Lieblingscharakteren des One-Punch-Man-Universums zusammenbasteln können. Ein spielbarer Charakter ist natürlich Held Saitama, der die stärksten Gegner mit nur einem Schlag zur Strecke bringen kann. Zu den weiteren spielbaren Charakteren zählen u.a. Genos, Hellish Blizzard, Speed-o’-Sound Sonic und Mumen Rider.

Ein Erscheinungsdatum für One Punch Man: A Hero Nobody Knows bleibt bislang noch aus. Der Titel soll für PCs, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

via Gematsu