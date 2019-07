Der Debüt-Trailer zu Death end re;Quest 2 für PlayStation 4

By

Bildmaterial: Death end re;Quest 2, Compile Heart

Compile Heart hat nach der Ankündigung von Death end re;Quest 2 nun auch den Debüt-Trailer folgen lassen, zudem gibt es eine Illustration zu sehen.

Drei Mädchen in Südosteuropa

Death end re;Quest 2 spielt in der fiktionalen Stadt Liz Soara, welche Südosteuropa nachempfunden ist. Das Spiel folgt dabei drei Mädchen, welche in einem Internat leben. Diese werden in mysteriöse Vorkommnisse und Verschwörungen verwickelt, als ein Schüler nach dem anderen verschwindet.

Die Mädchen heißen Mai Touyama (gesprochen von Chiwa Saitou), Rotten Dollhart (gesprochen von Madoka Asahina) und Liliana Pinnata (gesprochen von Manaka Iwami). Auch Shina Ninomiya (gesprochen von Hisako Tojo), Summer Life und Lydia Nolan aus dem Vorgänger haben einen Auftritt.

Im Sequel soll okkulter Horror eine viel größere Rolle spielen. Man befindet sich in derselben Welt wie in Death end re;Quest, das Design ist realistisch gehalten.

Death end re;Quest 2 befindet sich für PlayStation 4 in Entwicklung und wurde zunächst nur für Japan angekündigt. Einen Termin gibt es noch nicht.

Der Debüt-Trailer zu Death end re;Quest 2

via Gematsu