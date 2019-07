Conception Plus: Maidens of the Twelve Stars erscheint in Europa am 8. November für PS4 und PCs

Bildmaterial: Conception Plus: Maidens of the Twelve Stars, Spike Chunsoft

Bei der Anime Expo 2019 hat Spike Chunsoft Conception Plus: Maidens of the Twelve Stars für den Westen angekündigt. Die Veröffentlichung ist demnach in Nordamerika am 5. November für PlayStation 4 und PCs geplant, in Europa ist es am 8. November so weit. Es wird japanische und englische Stimmen geben.

Eine „Day 1 Edition“ für PS4 wird einen Minikalender mit den „Sternenjungfern“ enthalten, im NIS America Store wird es zudem exklusiv die „Star God’s Blessing Edition“ geben, welche ein Strandtuch, den Soundtrack auf zwei Discs, Karten und ein Kunstbuch enthält.

Schwanger in einer anderen Welt

Itsuki Yuge ist ein Mann, der bereits in jungen Jahren seine Eltern verloren hat. Er lebt gemeinsam mit seiner Cousine Mahiru Konatsuki zusammen, die gleichzeitig auch Klassenkameraden sind. Eines Tages bittet Mahiru ihren Cousin um ein Treffen auf dem Schuldach. Als Itsuki an dem besagten Ort ankommt, macht Mahiru ihm ein schockierendes Geständnis.

„Ich bin schwanger.“

Direkt nach diesen Worten erscheint ein Licht, das sie beide umgibt und letztendlich verschluckt. Als die beiden wieder zu sich kommen, befinden sie sich in einer anderen Welt, die Granvania heißt. In dieser magischen Welt wird Itsuki nun als Retter sowie als „Geschenk Gottes“ bezeichnet. Gegenwärtig befindet sich Granvania angesichts der „Unreinheiten“ in einer Krise. Der König selbst bittet den verblüfften Itsuki die „Unreinheiten“ in der Welt zu beseitigen.

Um diese Aufgabe zu erfüllen muss der Protagonist Kinder mit den 12 „Sternenjungfern“ zeugen. Nur das „Geschenk Gottes“, welches aus einer anderen Welt stammt, kann mit den „Sternenjungfern“ die „Sternenkinder“ zeugen. Um in seine alte Welt zurückzukehren und Granvania zu retten, muss Itsuki sich zu den 12 Damen begeben und mit ihnen Nachwuchs zeugen.

In Japan ist das Spiel als Conception Plus: Ore no Kodomo wo Undekure! am 31. Januar für PlayStation 4 erschienen.

Der Ankündigungstrailer

via Gematsu