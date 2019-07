Erster Trailer zu Onechanbara Origin für PlayStation 4

By

Bildmaterial: Onechanbara Origin, D3 Publisher / Tamsoft

Nach der Ankündigung im September letzten Jahres hat es fast ein Jahr gedauert, bis D3 Publisher mit dem ersten Trailer zu Onechanbara Origin herausrückte. Unten könnt ihr ihn euch ansehen. Mit Onechanbara Origin für PlayStation 4 erlebt die Reihe, die in diesem Jahr ihren 15. Geburtstag feiert, ein kleines Comeback. Denn der letzte Teil liegt mit Onechanbara Z2 bereits mehr als vier Jahre zurück. Onechanbara Z2 schaffte es auch in den Westen. Ob das Onechanbara Origin gelingt, ist noch offen.

Mit Onechanbara Origin geht es zurück zu den Ursprüngen der Serie. Es handelt sich nämlich um eine Sammlung der beiden ersten Spiele als HD-Remaster. The Onechanbara und The Onechanbara 2 erschienen einst 2004 und 2005 in Japan für PS2. Tatsächlich schaffte es das erste Spiel als Zombie Zone sogar nach Europa, dem zweiten Teil war das dann nicht mehr vergönnt.

Wie die HD-Remaster aussehen, darauf könnt ihr nun einen ersten Blick werfen.