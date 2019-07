Persona 5 Royal: Neuer Trailer stellt Ann Takamaki vor

Bildmaterial: Persona 5 Royal, Atlus

Atlus hat wieder einen neuen Charakter-Trailer zu Persona 5 Royal veröffentlicht, der dieses Mal von Ann Takamaki handelt, nachdem der letzte euch Ryuji Sakamoto näherbringen sollte. Ann wird von Nana Mizuki synchronisiert. Im Folgenden könnt ihr eine Beschreibung über Ann im Original lesen:

Ann ist eine Klassenkameradin des Protagonisten in der Klasse 2-D. Sie und Ryuji Sakamoto waren in der Mittelschule ebenfalls Klassenkameraden. Sie hat eine gemischte Herkunft, was man an ihren blonden Haaren und blauen Augen sieht, obwohl sie einen japanischen Nachnamen hat. Ihr ausländisches Blut, ihr Leben in anderen Ländern und vor allem die Gerüchte über sie grenzen sie von ihren Klassenkameraden ab.

Die einzige Freundin, die sie hat, ist Shiho Suzui, die Ann auch leidenschaftlich beschützt. Nur ungern tritt sie mit dem Volleyball-Trainer auf, damit sie ihre Freundin vor ihm beschützen kann. Der Protagonist trifft Ann das erste Mal, wenn die beiden darauf warten, dass es aufhört zu regnen. Dabei wird sie von Kamoshida abgeholt und zur Schule gefahren.