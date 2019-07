Jump Force: Katsuki Bakugo im Charaktervideo

By

Bildmaterial: Jump Force, Bandai Namco / Spike Chunsoft

Bandai Namco hat bei der Anime Expo 2019 einen Trailer zum nächsten DLC-Kämpfer für Jump Force gezeigt. Dabei seht ihr Katsuki Bakugo aus My Hero Academia in Aktion. Dieser wird noch in diesem Sommer zusammen mit Majin Buu aus Dragon Ball veröffentlicht. Beide sind Teil des Charakter-Passes.

Jump Force* ist seit dem 15. Februar 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PCs erhältlich.

Bakugo-Trailer zu Jump Force

via Gematsu