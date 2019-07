Der Launchtrailer zu Attack on Titan 2: Final Battle

By

Bei Attack on Titan 2: Final Battle handelt es sich nicht um einen komplett neuen Teil der Reihe, sondern vielmehr um Attack on Titan 2 und ein zusätzliches Add-on, welches euch neue Charaktere und Missionen aus der dritten Staffel des Anime bieten wird. Aber auch zahlreiche neue Waffen und Ausrüstungsmöglichkeiten erwarten euch in „Final Battle“, ebenso wie neue Gameplay-Mechaniken.

Aufstrebende Kommandanten haben in A.O.T. 2: Final Battle die Möglichkeit, ihre eigene Einheit zu erstellen und im „Territory Recovery Mode“ das Land außerhalb der Mauer zurück zu erobern. Der Einheit muss als erstes ein Name und ein Emblem zugewiesen werden. Außerdem obliegt es dem Spieler, einen Anführer innerhalb der Gruppe zu bestimmen. Er kann dabei auf jeden spielbaren Charakter sowie auf dem im „Territory Recovery Mode“ erstellten Scout zurückgreifen. In der „Base“-Phase können Spieler die Festung erkunden, Verbündete finden, Materialien sammeln und die Ausrüstung verbessern. Sobald die Phase beendet ist, startet die „Outer Campaign“, in der die Scouts außerhalb der Mauer um neues Land für die Menschheit kämpfen.

A.O.T. 2: Final Battle erscheint heute* für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PCs.